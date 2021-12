Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii de la Minsk a transmis, sambata ca mai multe avioane de bombardament cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 care vor survola alaturi de celelalte avioane de razboi, frontiera vestica a Belarusului, noteaza agenția Reuters. Alaturi de avioanele trimise de Moscova vor mai survola și avioane…

- Avioane de lupta rusesti si belaruse de tipul Su-30SM au efectuat joi un zbor comun de patrulare de-a lungul frontierei de stat a Belarusului, a anuntat Ministerul Apararii de la Minsk, citat de Reuters si Interfax, acesta constituind cel mai recent semn de sprijin al Moscovei pentru aliatul sau…

- Noi incidente la frontiera dintre Polonia și Belarus, unde se folosesc reflectoare de mare putere. La centrul de primire improvizat din apropiere a avut loc un protest spontan al migranților, care nu vor sa fie deportați.

- Rețelele sociale – Facebook in special – au inrautațit criza migranților sosiți din Orientul Mijlociu in Belarus și i-au ajutat pe contrabandiști sa profite de disperarea oamenilor dornici sa ajunga in UE, scrie New York Times . Dupa mai bine de o saptamana de dormit intr-un cort inghețat, la granița…

- Doi parașutiști ruși au murit accidental in timpul unor exerciții militare ale trupelor aeropurtate ruse si belaruse, in apropierea frontierei cu Polonia unde este in desfasurare o criza generata de valul de migranti ilegali orchestrat de presedintele belarus Aleksandr Lukasenko drept represalii pentru…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a recunoscut joi ca i-a cerut omologului sau rus Vladimir Putin sa-l ajute la supravegherea frontierelor Belarusului cu UE, in apropierea carora Moscova a trimis bombardiere strategice in contextul valului migrator orchestrat de liderul de la Minsk drept represalii…