Stiri pe aceeasi tema

Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere țarilor UE sa ia in considerare trimiterea de avioane de lupta la Kiev, sa foloseasca bunurile inghețate rusești pentru reconstrucția Ucrainei, sa extinda sancțiunile impotriva Rusiei și sa inceapa negocierile privind aderarea Ucrainei la…

Premierul suedez Ulf Kristersson a vizitat miercuri Kievul, unde nu a exclus trimiterea de avioane de lupta in Ucraina, dar a avertizat ca un astfel de demers trebuie intreprins printr-o coalitie internationala coordonata, relateaza CNN, potrivit news.ro.

Occidentul ar trebui sa-si mentina toate optiunile deschise in ceea ce priveste livrarile de arme catre Ucraina, inclusiv pe aceea de a trimite foarte necesarele avioane de lupta, a declarat presedintele lituanian Gitanas Nauseda, relateaza marti DPA.

Premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, a declarat joi pentru postul francez LCI ca guvernul polonez considera ca NATO ar trebui sa fie mai indrazneata, iar daca alianta ar decide sa trimita avioane de lupta Ucrainei, Varsovia ar vota in favoarea acestui lucru, informeaza dpa, citat de Agerpres.…

Ucraina ar putea sa primeasca și avioane de vananatoare, asta dupa ce Occidentul a anunțat livrarea de tancuri. Informația a fost publicata de Politico, citand surse, care susțijn ca discuțiile au inceput deja.

Prim-ministrul olandez Mark Rutte, aflat in vizita la Washington, a declarat marti ca tara sa ia in considerare trimiterea unui sistem de rachete Patriot in Ucraina, o masura ce ar consolida apararea aeriana a Kievului si ar ajuta la respingerea atacurilor rusesti, relateaza The New York Times.…

Ministerul Afacerilor Externe de la Kiev a propus Germaniei sa trimita Ucrainei cele 93 de aeronave Tornado pe care intenționeaza sa le scoata din uz - potrivit ambasadorului ucrainean Andri Melnik.

Presedintele francez Emmanuel Macron se indreapta marti spre Washington pentru a discuta cu omologul american Joe Biden despre o serie de probleme, de la alinierea politicii privind invazia Rusiei in Ucraina pana la atenuarea conflictelor comerciale, anunta AFP, citat de news.ro.