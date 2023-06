Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana sarbatorește "primul succes" in cadrul ofensivei sale la Bahmut, o batalie indelungata și sangeroasa din conflictul cu Rusia. Progresul trupelor noastre in zona Bahmut este un punct de cotitura in apararea acestui oraș pe care Rusia a incercat sa-l cucereasca inca din vara trecuta.…

- Avioane de vanatoare germane si britanice au interceptat trei avioane de recunoastere rusesti in spatiul aerian international de deasupra Marii Baltice, au anuntat miercuri Fortele aeriene germane.

- Razboi in Ucraina, ziua 419. Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat luni, in timpul unei vizite in Brazilia, ca Moscova doreste incheierea conflictului din Ucraina cat mai curand posibil.

- Vineri, 24 martie, Marea Britanie a trimis avionul sau de recunoaștere Boeing RC-135 in regiunea Marii Negre, potrivit datelor Flightradar. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Fortele aeriene regale britanice (RAF) si aviatia militara germana (Luftwaffe) au efectuat prima lor misiune comuna de politie aeriana a NATO atunci cand piloti de-ai lor au interceptat un avion rus care zbura in apropierea spatiului aerian al Estoniei, transmite miercuri DPA.

- Fortele aeriene regale britanice (RAF) si aviatia militara germana (Luftwaffe) au efectuat prima lor misiune comuna de politie aeriana a NATO atunci cand piloti de-ai lor au interceptat un avion rus care zbura in apropierea spatiului aerian al Estoniei

- Avioane de vanatoare ale Royal Air Force din Marea Britanie și avioane de lupta germane au interceptat un avion rusesc care survola in apropierea spațiului aerian al Estoniei, relateaza BBC. „Interceptarea in sine a fost una de rutina, dar este pentru prima data cand o astfel de operațiune a fost efectuata…

- Rusia a tras pana acum, de la inceputul razboiului, peste 5.000 de rachete și a folosit peste 1.000 de drone in atacurile asupra orașelor și infrastructurii ucrainene, conform lui Volodimir Zelenski. Anunțul vine dupa cel mai recent atac masiv cu rachete, in care armata rusa a tras intr-o singura seara…