Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei avioane Boeing 737 ale companiei aeriene Ryanair au fost consemnate la sol din cauza fisurilor aparute intre aripa si fuselaj, dar aceasta informatie nu a fost dezvaluita public, scrie The Guardian.

- Ziarul Unirea STUDIU: Viitorul INCERT al democrației? Majoritatea romanilor se tem pentru dreptul lor la libera exprimare și ca vor suferi consecinte in plan personal in cazul in care critica autoritatile Potrivit cotidianului britanic The Guardian, majoritatea cetațenilor din centrul și estul Uniunii…

- Regele Thailandei si-a concediat patru garzi regale, pe doi dintre ei pentru „adulter”, la doar o saptamana dupa ce i-a retras concubinei sale oficiale toate titlurile regale si militare pe motive de neloialitate, relateaza The Guardian.

- Donald Trump l-a avertizat, într-o scrisoare datata cu 9 octombrie, ziua în care Turcia a lansat ofensiva din nord-estul Siriei, pe omologul sau Recep Tayyip Erdogan sa ”nu fie prost”, pentru ca va fi vazut în istorie ca pe un diavol ”daca nu se întâmpla…

- Compania aeriana Ryanair le-a transmis pilotilor britanici sa isi ia concediu neplatit sau sa se transfere catre filialele din Romania, Ungaria si Maroc, daca nu vor sa-si piarda slujbele asemenea celor 9000 de angajati ai Thomas Cook, transmite The Guardian, conform Mediafax.Ryanair si-a…

- De ce Thomas Cook, cel mai vechi tour operator din lume, s-a prabusit dupa 178 de ani de activitate? Raspunsul simplu ar fi ca nu a reusit sa obtina o finantare suplimentara in valoare de 200 de milioane de lire sterline (pe langa pachetul de 900 milioane lire sterline convenit deja) de la creditorii…

- FOTO – Arhiva La data de 13.08.2019, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea pentru 24 de ore a inculpaților C.A.S., L.A., K.M., C.I., R.I.-E., P.J. și P.J., pentru savarșirea infracțiunii de efectuare…