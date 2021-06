Doua avioane Eurofighter apartinand Fortelor Aeriene Germane au fost trimise in Romania, in scopul supravegherii spatiului aerian de-a lungul flancului sud-estic al NATO, conform Deutsche Welle. Desi, sosirea celor doua avioane are programata de mai mult timp, acestea ajung in Romania in contextul in care, in urma cu doua zile avioane de vanatoare Typhoon ale […] The post Avioane ale Fortelor Aeriene Germane, trimise in Romania, dupa ce avioane de lupta rusesti au fost interceptate deasupra Marii Negre appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .