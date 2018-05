Avioane ale coaliţiei conduse de Arabia Saudită au bombardat palatul prezidenţial din Yemen Avioanele coalitiei conduse de Arabia Saudita au bombardat luni palatul prezidential din centrul capitalei Yemenului, Sanaa, controlata de rebelii houthi, provocand moartea a sase persoane, a informat agentia de stiri SABA controlata de rebeli, relateaza Reuters. Pentru moment nu exista nicio confirmare din partea coalitiei arabe, intrata in razboiul din Yemen in 2015 pentru a-i invinge pe rebelii houthi care au cucerit zone importante din tara, au preluat controlul capitalei si au fortat guvernul sa plece in exil. Doua lovituri aeriene au lovit palatul, precum si case si afaceri in apropiere… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

