Avioane ale armatei ruse au bombardat nord-vestul Siriei, în cel mai amplu atac din ultimele şase luni Avioane ale armatei ruse au bombardat nord-vestul Siriei controlat de rebeli, duminica, în cel mai amplu atac din ultimele sase luni, de la acordul dintre Turcia si Rusia privind oprirea luptelor majore, au declarat surse din opozitia siriana, citate de Reuters și preluate de news.ro. Martorii au spus ca avioanele de lupta au tintit periferiile orasului Idlib si ca regiunea Jabal al Zawya, aflata la sud de Idlib, a fost asaltata cu artileria grea din avanposturile siriene din apropiere. Nu a fost comunicat daca sunt victime.



&"Aceste 30 de raiduri sunt, de departe, cel mai greu atac… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Martorii au spus ca avioanele de lupta au tintit periferiile orasului Idlib si ca regiunea Jabal al Zawya, aflata la sud de Idlib, a fost asaltata cu artileria grea din avanposturile siriene din apropiere. Nu a fost comunicat daca sunt victime. „Aceste 30 de raiduri sunt, de departe, cel mai…

- Donald Trump a dezvaluit ca a avut in vedere o ”eliminare” a presedintelui sirian Bashar al-Assad, declaratii denuntate de Damasc, care au catalogat Statele Unite drept un stat ”paria si in afara legii”, relateaza AFP.Trump a dezvaluit ca a avut in vedere sa-l ”elimine” pe al-Assad in 2017,…

- Donald Trump a afirmat marti ca a preconizat 'eliminarea' presedintelui sirian Bashar al-Assad in 2017, insa seful de atunci al Pentagonului, Jim Mattis, s-a opus, transmite AFP, notand ca declaratia contrazice spusele anterioare ale presedintelui american.Citește și: PSD schimba foaia la…

- WSJ: Oracle a caștigat lupta cu Microsoft pentru preluarea operațiunilor TikTok din SUA. Tranzacția s-ar putea impiedica de restricțiile impuse de China Oracle a castigat lupta cu Microsoft si alte companii pentru operatiunile americane ale TikTok, intr-o tranzactie care urmeaza a fi in curand comunicata…

- Casa Alba a dorit sa ascunda informațiile despre amenințarile de ingerința a Rusiei în alegerile prezidențiale, cerând unui oficial american din serviciile de informații, Brian Murphy, sa nu aduca mai multe informații despre Moscova, ci sa se concentreze asupra Iranului și Chinei în…

- Guvernul de la Beijing a revizuit regulile referitoare la exporturile de tehnologie, ceea ce inseamna ca vanzarea de catre grupul ByteDance a operatiunilor TikTok din Statele Unite ar putea avea nevoie de aprobarea autoritatilor din China, relateaza Reuters, conform news.ro.Presedintele american…

- Statele Unite au anunțat miercuri aplicarea de sancțiuni asupra fiului cel mai în vârsta al președintelui sirian Bashar al-Assad, Hafez, în vârsta de 18 ani, ca parte a unei noi runde de sancțiuni la adresa Damascului, a anunțat secretarul de Stat american, Mike Pompeo, citat…

- Guvernul lui Donald Trump a anuntat ca nu va permite studentilor straini sa ramana in Statele Unite in cazul in care universitatile hotarasc - de frica noului coronavirus - sa continue sa predea exclusiv online la inceperea anului universitar, relateaza AFP.