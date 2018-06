Avicii si-a taiat venele cu un ciob de sticla! Iata ce scrie in certificatul de deces! Cauza mortii lui Avicii este sinucidere! Asta scrie in certificatul de deces, facut public in urma cu cateva zile. Artistul suedez, in varsta de 28 de ani, a hotarat sa-si puna capat zilelor dupa ce si-a taiat venele cu un ciob de sticla. Acesta se afla in vacanta intr-un resort din Oman, iar la data de 20 Aprilie a fost gasit fara suflare in camera lui de hotel. Se pare ca Avicii a hotarat sa-si puna capat zilelor dupa ce a baut o sticla cu vin, pe care a spart-o si a folosit cioburile pentru a-si taia venele la incheietura mainii. In momentul in care a fost descoperit, DJ-ul pierduse deja prea… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

