- Familia suedezului DJ Avicii, descoperit mort saptamana trecuta in Oman la varsta de 28 de ani, a declarat joi ca artistul se lupta cu ganduri despre viata si fericire si "nu a mai putut rezista", informeaza Reuters. In primul comentariu cu privire la moartea acestuia, a carui cauza nu a fost dezvaluita,…

- La aproape o saptamana dupa moartea prematura a lui Avicii (Tim Bergling), la varsta de 28 de ani, familia DJ-ului suedez a publicat un mesaj prin care da de inteles ca artistul si-ar fi pus capat zilelor.

- Ies la iveala informații noi in cazul morții DJ-ului Avicii. Mai exact, autoritatile din Oman au scos din calcul suspiciunea unei crime in acest caz. Reamintim ca Tim Bergling a fost gasit mort, la doar 28 de ani, in Muscat, capitala statului Oman, in cursul zilei de vineri, 20 aprilie.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii ar putea lipsi de la nunta nepotului ei, Prințul Harry. Surse de la Palat au dezvaluit pentru The Sun ca Suverana va participa doar la ceremonia care se va desfașura la capela St. George din cadrul Castelului Windsor. Varsta inaintata (regina are 91 de ani) nu…

- Confirmand zvonuri care s-au inmultit in ultima perioada, cantareata Beyonce si rapperul Jay-Z au anuntat ca vor pleca impreuna intr-un nou turneu mondial, care include 36 de orașe, relateaza BBC. Primul concert al cuplului este programat la Cardiff, pe 6 iunie, urmate de alte 14 orașe din Europa. Artistii…

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Jill Messick, fosta impresara a actritei Rose McGowan, cea care a organizat intalnirea dintre ea si mogulul Harvey Weinstein, in urma careia a fost violata, s-a sinucis la varsta de 50 de ani.

- Mica publicitate are și anunturi haioase. O tanara care iși dorește sa vanda o rochie de ocazii speciale a postat pe Facebook un anunț pe seama caruia internauții s-au amuzat copios. Femeia din Sibiu nu a gasit, deocamdata, un client, insa a devenit celebra pe internet, postarea sa fiind distribuita…