Avicii s-a sinucis! Familia DJ-ului a povestit ce probleme avea

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat de presa, familia DJ-ului Avicii a confirmat ca el s-a sinucis pe 20 aprilie, in capitala Omanlui, Muscat, scrie Metro. ”Dragul nostru Tim a fost un cautator, un suflet artistic fragil care cauta raspunsuri la intrebarile existentiale ale vietii. A vrut sa gaseasca un echilibru in…

- Dj-ul și producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, se confrunta cu probleme emoționale in ultima perioada, familia sugerand ca tanarul muzician s-a sinucis.Dj-ul a fost gasit mort pe 21 aprilie in Oman, anunțul fiind facut de impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani.

- La aproape o saptamana dupa moartea prematura a lui Avicii (Tim Bergling), la varsta de 28 de ani, familia DJ-ului suedez a publicat un mesaj prin care da de inteles ca artistul si-ar fi pus capat zilelor.

- DJ-ul si producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa-amiaza in Oman, a anuntat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. "Cu profund regret anuntam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman, vineri dupa-amiaza, 20 aprilie.…

- Moartea DJ-ului Avicii a afectat profund și familia regala suedeza, in special pe prințul Carl Philip și pe prințesa Sofia, la nunta carora a mixat celebrul muzician. „A facut nunta noastra de neuitat”, declara cuplul intr-un comunicat citat de presa suedeza. Superstarul suedez avea o relație stransa…

- Showbiz-ul in stare de soc! A MURIT. Artistul a fost gasit fara suflare in casa, in urma cu cateva minute DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter. El a fost gasit mort in Muscat,…

- Avicii a fost in Romania, la festivalul Untold, in 2015. Avicii a murit, vineri, 20 aprilie , la 28 de ani. Publicul roman l-a admirat pe DJ-ul care, in 2015, a urcat pe scena de la Untold, festival care are loc in Cluj. Suedezul a strans 60.000 de spectatori. Vezi galeria foto + 5 + 5 In urma cu trei…

- DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui, scrie The Hollywood Reporter. El a fost gasit mort in Muscat, Oman, in dupa-amiaza zilei de vineri. stire in curs de actualizare The post DJ-ul trupei Avicii, Tim Bergling…