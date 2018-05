Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii ies la iveala privind cauza mortii celebrului DJ Avicii. Surse din cadrul familiei DJ-ului care a fost gasit mort saptamana trecuta in Oman au facut publice noi informatii legate de ultimele clipe din viata celebrului artist.Citeste si: Surpriza pentru fanii Guns N’ Roses. Trupa…

- Apar noi detalii despre moartea DJ-ului Avicii care a șocat intreaga lume. Muzicianul s-ar fi sinucis dupa ce a fi folosit cioburi de sticla pentru a-și provoca rani, scrie digi24.ro.Zvonul ca Avicii s-ar fi sinucis ar fi fost intr-adevar intemeiat.

- Noi informații despre moartea DJ-ul suedez Avicii ies la iveala. Se pare ca acesta s-ar fi sinucis provocandu-și taieturi cu un ciob de sticla. Mai multe surse din interiorul familiei au dezvaluit ca intr-adevar Avicii și-a provocat singur moartea, dupa ce s-a taiat cu un ciob de sticla, ceea ce a dus…

- Noi detalii cutremuratoare ies la iveala despre sinuciderea lui Avicii. Moartea celebrului DJ a indoliat o lume intreaga. Familia lui a dezvaluit ca artistul și-a luat viața și ca suferea de depresie și anxietate. Avicii a fost gasit mort pe 20 aprilie, in Oman, la varsta de 28 de ani. (Afla aici cum…

- Rasturnare incredibila de situație in cazul Avicii. Dupa ce s-a vorbit despre boala grava de care ar fi suferit artistul de 28 de ani, familia a confirmat, in urma cu puțin timp, ca DJ-ul s-a sinucis.

- Cel care a comis atacul din Toronto, Canada, urmeaza sa fie prezentat instanței judiciare marți. Barbatul de 25 de ani, Alex Minassian, a lovit cu mașina mai mulți pietoni, in mod intenționat, cauzand ...

- In cazul mortii lui Avicii, Politia din Oman a exclus orice circumstante suspecte in cazul mortii DJ-ului suedez, informeaza BBC.DJ-ul suedez Avicii, pe numele sau real Tim Bergling, a murit vineri, la varsta de 28 de ani, potrivit unui anunt facut de agentul lui. El a fost gasit mort in Muscat,…

- Femeia din Targu Ocna gasita moarta cu gatul taiat alaturi de fiul sau, decedat in aceleași condiții, intr-o casa incendiata, era divorțata, fostul soț locuind in județul Sibiu. Anchetatorii iau in calcul orice varianta, inclusiv cea a unei crime comise de catre femeie, care apoi ar dat foc casei și…