- Celebrul DJ suedez Avicii a fost fotografiat relaxandu-se cu prietenii, cu o bautura in mana, pe un yaht, in largul coastelor Omanului, cu doar o zi inaintea decesului sau, survenit vineri, la varsta de 28 de ani, informeaza The Sun.

