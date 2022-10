Stiri pe aceeasi tema

- Coreea de Nord a lansat o racheta balistica neidentificata, a anuntat marti armata sud-coreeana, transmite AFP. Tirul acestei rachete, care se inscrie intr-o campanie intensiva de teste lansate de Phenian, a avut loc in „est”, a indicat inaltul comandament al armatei sud-coreene intr-un comunicat, fara…

- Iranul a dezvaluit joi o noua racheta balistica de precizie cu raza medie de actiune, cu prilejul unei parade militare de comemorare a razboiului cu Irakul, a anuntat televiziunea de stat preluata de AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un atac cu racheta vizand baza militara Green Village din nord-estul Siriei nu a reusit sa loveasca fortele americane sau ale coalitiei si nici echipamente, a anuntat Comandamentul Central al SUA, citat luni de Reuters.

- Fortele ruse ataca pozitiile armatei ucrainene in regiunea Harkov (in nord-estul Ucrainei) cu lovituri de precizie, a transmis duminica Ministerul Apararii de la Moscova, citat de Reuters, scrie Agerpres. Atacurile sunt realizate cu trupe aeropurtate, rachete si artilerie, a sustinut ministerul rus…

- Ministerul de externe din Rusia a anunțat, vineri, ca „monitorizeaza atent orice activitate militara” in peninsula coreeana, la puțin timp dupa ce Coreea de Nord a anunțat ca iși rezerva dreptul de a lansa lovituri nucleare preventive, relateaza Reuters. Rusia a acuzat din nou Statele Unite ca au „destabilizat”…

- China anunta ca a organizat joi „lovituri cu rachete de precizie” in Stramtoarea Taiwan, ca parte a exercitiilor militare care au crescut tensiunile in regiune la cel mai inalt nivel din ultimele decenii, relateaza The Associated Press.

- Doua avioane s-au prabușit peste o zona locuita și mai multe explozii la metrou au surprins un numar mare de persoane, scenariile unui exercițiu la care participa pompierii romani la Milano, un exercițiu EU MODEX menit sa testeze raspunsul internațional la dezastre. Echipa de cautare-salvare urbana,…