- Un incendiu de amploare si numeroase explozii au avut loc, miercuri dupa-amiaza, intr-un depozit de munitie situat la periferia orasului rus Reazan, la circa 200 de kilometri sud-est de Moscova, iar aproximativ...

- Un incendiu a izbucnit astazi, in jurul orei 17.20, la un depozit din localitatea Șona. Au intervenit pompierii din Blaj pentru stingerea flacarilor. Garda de intervenție Blaj in cooperare cu SVSU Șona și SVSU Jidvei au intervenit, cu 2 autospeciale cu apa și spuma pentru localizarea și stingerea unui…

- Ziarul Unirea Utilaj agricol in FLACARI, pe un camp din Aiud. Intervin pompierii pentru lichidarea incendiului Un utilaj agricol a izbucnit in flacari vineri dupa-masa. Au intervenit pompierii din Aiud pentru stingerea flacarilor. Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu o autospeciala pentru localizarea…

- Un incendiu a izbucnit, sambata, la un depozit de furaje din satul Albesti, comuna Albesti-Paleologu, la fata locului fiind trimise cinci echipaje de pompieri, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova."Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 1.000 de metri…