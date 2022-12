Aviaţia israeliană, lovituri aeriene împotriva unor baze Hamas din Fâşia Gaza Aviatia israeliana a anuntat ca a efectuat lovituri aeriene in cursul noptii de sambata spre duminica impotriva unor baze ale miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, dupa un tir de racheta din aceasta enclava palestiniana spre teritoriul israelian, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a recunoscut miercuri ceea ce a fost in ultimele doua decenii un secret oficial cunoscut de multi, respectiv ca a folosit drone nu numai pentru supraveghere ci si pentru lovituri aeriene impotriva militantilor palestinieni in Fasia Gaza, dar si in exterior, in tari ca Iran sau Sudan, relateaza…

- Seful DSU, Raed Arafat, a vorbit la emisiunea Insider Politic de sambata, la Prima TV, despre viitoarele dotari ale SMURD. Potrivit lui Arafat, in perioada urmatoare vom avea 11 baze aeriene de salvare, vor sosi doua noi avioane care acum sunt in curs de finalizare in SUA, dar si elicoptere sau nave…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, joi noapte, in discursul adresat natiunii, ca Rusia a efectuat 4.500 de lovituri cu rachete si peste 8.000 de raiduri aeriene in aceasta perioada. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cel putin 50 de persoane au fost ucise si alte 70 au fost ranite in atacuri ale armatei aerului din Myanmar asupra unui concert organizat de un important grup etnic rebel, a declarat luni un purtator de cuvant al grupului, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Noi lovituri rusesti au vizat sambata infrastructuri energetice in vestul Ucrainei, a anuntat operatorul Ukrenergo, in timp ce responsabili locali au vorbit despre pene de curent in mai multe regiuni ale tarii, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas, care detine controlul in Fasia Gaza, a anuntat ca a restabilit relatiile cu guvernul sirian, informeaza BBC, citat de Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Parlamentarii coaliției de guvernare - PSD, PNL și UDMR - au votat in bloc, miercuri, in Parlament, impotriva moțiunii simple inițiate de opoziție contra ministrului Energiei, liberalul Virgil Popescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Trupele ruse au lansat, duminica, 14 rachete si peste 15 lovituri aeriene asupra instalatiilor militare si civile din Ucraina, relateaza ukrinform.com, transmite News.ro. Informatia a fost furnizata de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…