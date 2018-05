Aviaţia israeliană loveşte în sudul fâşiei Gaza Aviatia militara israeliana a lovit sambata la miezul noptii obiective militare ale Hamas din sudul fasiei Gaza, anunta DPA din surse medicale si de securitate.



Avioanele au tras mai multe rachete asupra unei tabere de antrenament a aripii armate a Hamas de la vest de Rafah. In zona atacata au intervenit pompieri si echipaje medicale, dar nu s-au raportat victime.



A fost atacata si o tinta la vest de Khan Younis.



Raidurile israeliene au avut loc dupa ce patru tineri palestinieni au taiat gardul dintre Gaza si Israel, la primele ore ale zilei de sambata, si au…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

