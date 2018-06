Stiri pe aceeasi tema

- Ca riposta la trimiterea unor zmeie incendiare pe teritoriul israelian, aviatia israeliana a efectuat luni noua atacuri impotriva unor "obiective militare" ale Hamas in nordul Fasiei Gaza, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de AFP.Aceste atacuri au vizat doua situri militare…

- Aviatia israeliana a efectuat luni noua atacuri impotriva unor "obiective militare" ale Hamas in nordul Fasiei Gaza, ca riposta la trimiterea unor zmeie incendiare pe teritoriul israelian, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, citat de AFP. Aceste atacuri au vizat doua situri…

- Aviatia israeliana a lovit zece obiective ale Hamas ca riposta la tirurile de rachete asupra teritoriului israelian plecate dinspre Fasia Gaza unde miscarea islamista palestiniana detine controlul, a anuntat armata duminica, citata de AFP preluat de agerpres. "Avioane de lupta au lovit zece…

- Aviatia israeliana a lovit zece obiective ale Hamas ca riposta la tirurile de rachete asupra teritoriului israelian plecate dinspre Fasia Gaza unde miscarea islamista palestiniana detine controlul, a anuntat armata duminica, citata de AFP. "Avioane de lupta au lovit zece situri teroriste…

- Armata israeliana a anuntat miercuri ca a lovit in cursul noptii inca 25 de obiective militare ale Hamas din fasia Gaza, transmite AFP. Raidurile aeriene au fost lansate dupa tiruri de rachete si mortiere ale militantilor palestinieni asupra teritoriului Israelului. Printre tinte s-au aflat ateliere…

- Ministerul palestinian al Sanatatii a anuntat ca doua persoane au decedat, iar o alta este in stare critica, dupa ce fortele armate israeliene au bombardat duminica dimineata un obiectiv al organizatiei islamiste Hamas, in sudul Fasiei Gaza, informeaza site-ul cotidianului Haaretz.

- Aviatia militara israeliana a efectuat raiduri aeriene in Fasia Gaza, dar sustine ca nu este implicata in explozia care s-a soldat cu moartea a sase membri ai miscarii islamiste Hamas, in centrul centrul teritoriului palestinian, relateaza site-ul israelian Ynetnews.com.Citește și: Cand va…

- Aviatia militara israeliana a bombardat in primele ore ale zilei de duminica o pozitie detinuta de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, dupa un atac palestinian in sudul Israelului, potrivit unui comunicat militar, relateaza AFP. O aeronava militara israeliana "a tintit o pozitie intr-un complex…