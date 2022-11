Stiri pe aceeasi tema

- Joi seara, armata israeliana si surse locale au anuntat primele tiruri cu rachete incepand din august dinspre Fasia Gaza spre Israel, unele proiectile cazand in enclava, iar un altul fiind interceptat de scutul antiracheta israelian.

- Potrivit presei israeliene, mininistrul Vasile Dancu a precizat ca Romania intentioneaza sa faca achiziții in domeniul apararii, insa nu a oferit detalii pe marginea acestui subiect. Ministerul Apararii a anunțat insa ca Vasile Dancu a vizitat, saptamana trecuta, sediile unor companii din industria…

- Trupele ruse au lansat, duminica, 14 rachete si peste 15 lovituri aeriene asupra instalatiilor militare si civile din Ucraina, relateaza ukrinform.com, transmite News.ro. Informatia a fost furnizata de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- YPDATE Israelul și militanții palestinieni au convenit asupra unui armistițiu in Gaza incepand de duminica seara, cu medierea la Cairo, au declarat surse, dupa ce un bombardament al Israelului asupra țintelor palestiniene, care a durat tot weekendul, a declanșat atacuri cu rachete cu raza mai lunga…

- Sirenele de alarma au rasunat, duminica, in zona Ierusalimului, pentru prima oara de la inceputul escaladarii armate in curs cu gruparea Jihadul Islamic in Fasia Gaza, a anuntat armata israeliana, citata de France Presse.

- Sirenele de alarma au rasunat duminica in zona Ierusalimului, pentru prima oara de la inceputul escaladarii armate in curs cu gruparea Jihadul Islamic in Fasia Gaza, a anuntat armata israeliana, citata de France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Armata israeliana continua, sambata, atacurile asupra pozitiilor islamiste din teritoriul palestinian Fasia Gaza, bilantul victimelor ajungand la 11 morti si zeci de raniti, in timp ce grupul fundamentalist Jihadul Islamic a lansat peste 160 de rachete sp

- Fortele israeliene au continuat sa bombardeze Fasia Gaza. Ca riposta, gruparea armata Jihad Islamic a tras rachete spre statul evreu la primele ore ale zilei de sambata. Brigazile Al-Quds, aripa armata a Jihadului Islamic, au spus ca au lansat vineri „peste 100 de rachete” spre teritoriul israelian…