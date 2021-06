Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a transmis ieri ca, la o saptamana de la inceperea bombardamentelor, militantii palestinieni au lansat aproximativ 3.150 de rachete din Fasia Gaza spre Israel, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Aproximativ 460 de rachete nu au trecut granita si s-a prabusit pe teritoriul Fasiei Gaza,…

- Armata israeliana a pus in practica in noaptea de joi spre vineri o strategie care i-a luat prin surprindere pe luptatorii palestinieni, anunțand o ofensiva terestra care nu s-a concretizat insa. In schimb, avioanele și artileria au bombardat din aer și de dincolo de granița pozițiile expuse ale Hamas,…

- Armata israeliana a trimis, in cursul noptii de joi spre vineri, militari in teritoriul palestinian Fasia Gaza, in contextul conflictului cu organizatiile islamiste Hamas si Jihadul Islamic, afirma surse citate de presa israeliana. Deocamdata, nu este vorba de o invazie, dar militari israelieni…

- Tensiunile continua in Israel. Armata tarii a inceput sa adune trupe de-a lungul graniței cu Fașia Gaza, in timp ce Hamas continua sa lanseze rachete asupra teritoriului israelian. Noua zi de confruntari directe a adus numeroase victime, dar si distrugeri

- Militantii palestinieni din Fasia Gaza au lansat luni rachete catre sudul Israelului si zona Ierusalimului, punandu-si in practica amenintarile conform carora vor pedepsi Israelul pentru confruntarile violente dintre palestinieni si politistii israelieni la Ierusalim.

- Grupuri islamiste palestiniene au lansat, luni, zeci de rachete spre teritoriul israelian, in contextul violentelor israelo-palestiniene din Ierusalim, iar, in replica, armata israeliana a atacat pozitii militare din Fasia Gaza, anunța Mediafax. Sapte rachete au fost lansate de organizatia…

- Armata israeliana a anuntat sambata dimineata ca a atacat obiective ale miscarii Hamas din Fasia Gaza, in raspuns la rachete lansate asupra teritoriului israelian, transmite dpa. Fortele de aparare ale Israelului (IDF) au lovit facilitati de infrastructura subterane si lansatoare de rachete in Gaza…

- Armata israeliana a anuntat vineri ca a efectuat atacuri aeriene in Fasia Gaza, in urma unui tir de racheta din enclava palestiniana catre sudul Israelului, relateaza AFP. ”Avioane de lupta si elicoptere au atacat o fabrica de munitie, un tunel de contrabanda si un post militar” Hamas, miscarea…