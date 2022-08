Aveţi regrete-n viaţă? Uite si eu cu ce apasari ma prezint, in toi de weekend, la intalnirea cu voi: aveti regrete-n viata? Si nu ma las, continuu in aceeasi nota! Va pare rau de ceva ce nu ati apucat sau nu ati indraznit sa faceti? V-ati lipsit, de buna voie, de ceva? V-ati reprimat dorinte, visuri, idealuri, nazuinte, din conveniente sociale? Ati calcat pe voi ca sa nu aiba cei din jur comentarii rautacioase? V-ati muscat limba ca sa nu o ia pe aratura si v-ati inghitit cuvintele, ca sa nu deranjati pe altii? Ati schimba unele lucruri, fapte, intamplari, nu stiu, poate oameni, daca ati putea sa dati timpul inapoi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fata de la cimitir. De fapt, pentru deplina corectitudine, e fata de langa cimitir. Acolo, in coasta acestui loc, isi avea, pe cand eram copii, casa. Dar bunica, Dumnezeu s-o ierte, asa zicea, de fiecare data, cand ea venea la mine, dintr-un capat al satului in celalalt, ca sa ii dau temele pe cateva…

- Astazi, 6 august, Vladuța Lupau a nascut un baiețel perfec sanatos. Interpreta de muzica populara și soțul ei, Adrian Rus, au decis sa-i puna numele Iair, un nume cu insemnatate biblica. Vladuța Lupau a nascut prin cezariana, deși iși dorea sa nasca pe cale naturala. Artista a trecut prin emoții de…

- Caz șocant in Moscova, o fetița din Ucraina a fost nevoita sa lupte, la propriu, pentru viata ei, dupa ce a fost atacata brutal de o maimuta, sub ochii parintilor ingroziti. Animalul evadase dintr-o gradina zoologica privata de langa Moscova, iar momentul in care se napusteste asupra fetei a fost filmat…

- Simona Secrier i-a fost alaturi lui Mihai Constantinescu mai bine de 20 de ani. Celebrul artist s-a stins din viața in urma cu aproape 3 ani de zile, iar ea nu a trecut peste pierderea lui. Intr-un interviu pentru Ego.ro , Simona a dezvaluit ca merge des la mormantul cantarețului și ca nu are de gand…

- In varsta de 38 de ani, Andreea Balan a avut parte de multe reușite, dar și de momente mai puțin placute. A fost inșelata, a suferit un stop cardio-respirator, a trecut printr-un divorț, insa dupa toate acestea și-a gasit puterea sa zambeasca. Intr-un interviu pentru revista VIVA! , artista a spus cum…

- Lumea sportului este in doliu! Stephanie Sim Shu Ming, campioana la tir, s-a stins din viața la varsta de 19 ani, dupa ce a suferit un accident vascular cerebral. Este o tragedie fara margini pentru lumea care o aprecia pe faimoasa sportiva!

- Este zi de doliu in lumea medicala din Romania. Nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de veste, insa iata ca unul dintre cei mai respectați doctori de la noi din țara s-a stins din viața. Nimic nu a prevestit aceasta tragedie cumplita. Doctorul este plans in aceste momente de prieteni, apropiați, dar…

- Chiar așa: azi vreau, țin, intenționez sa fiu simpla. Așa cum, poate, nu am mai fost de ceva vreme. Banuiesc, ca mulți dintre voi. Viața, societatea, lumea ne fac sa renunțam, fara sa vrem, la simplitate. O pierdem. Ne e, poate, rapita. O uitam. Nici nu ne mai amintim de ea. Și devenim… Nu, eu am devenit,…