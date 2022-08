Stiri pe aceeasi tema

- Sesiunea august – septembrie 2022 a examenului național de bacalaureat incepe marți, 16 august, cu aproape 35.000 de candidați inscriși. Peste 90% dintre candidați provin din promoția curenta. Din totalul celor inscrisi, aproape doua treimi provin din promotia anului 2022 (22.586 candidați), iar 12.237…

- Sesiunea august – septembrie a examenului național de Bacalaureat 2022 incepe marți, 16 august, cu aproape 35.000 de candidați inscriși, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. Conform datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, din totalul celor inscrisi, aproape doua treimi provin…

- Examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea de toamna august-septembrie, incepe marți, 16 august, cu proba scrisa la Limba romana, la care vor participa aproape 35.000 de candidați. Potrivit datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, aproape doua treimi dintre cei inscriși la Bac 2022 sesiunea…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a anuntat, luni, ca rata de promovare la Bacalaureat a fost de 73,3%, cea mai mare din ultimii 10 ani. Judetul din top este Clujul, cu 85,1% promovabilitate, iar pe ultimul loc este Ilfovul, cu 47%. In rural s-a inregistrat o rata de promovare de 69,2%, iar in urban,…

- Absolvenții clasei a VIII-a vor susține marți, 14 iunie, prima proba a examenului de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2022. Proba la Matematica are loc joi, 16 iunie 2022, iar proba la Limba și literatura materna vineri, 17 iunie 2022. Cum se va desfașura Evaluarea Naționala? Probele scrise incep…

- 126.454 de absolvenți de liceu s-au inscris pentru probele la Bacalaureat 2022, sesiunea de vara, numarul fiind in scadere fața de anul trecut, cand s-au inscris 133.633 de candidați, dar și fața de 2020, cand au fost 155.639 de candidați. Examenul de Bac 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare…

- 126.454 de absolvenți de liceu s-au inscris pentru probele la Bacalaureat 2022, sesiunea de vara, numarul fiind in scadere fața de anul trecut, cand s-au inscris 133.633 de candidați, dar și fața de 2020, cand au fost 155.639 de candidați. Examenul de Bac 2022 incepe luni, 6 iunie, cu probele de evaluare…

- Au inceput inscrierile pentru Examenul de Bacalaureat și in județul Gorj. Elevii care susțin examenul de Bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie, se pot inscrie in perioada 23-27 mai, conform procedurii comunicate de Ministerul Educației catre inspectoratele școlare. In județul Gorj sunt 3.315 absolvenți…