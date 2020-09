Aveți încredere în alegeri. Știe Tătaru de ce Am crezut ca am auzit tot ce poate figura in panoplia prostiei provocate de Covid. Protejarea elevilor cu paravane de „pepsiglas”, maști ce trebuie purtate de copii, chiar daca sunt acasa, in semn de solidaritate cu cei care sunt la școala, maști pe nas in așteptarea fripturii la restaurant, maști obligatorii dar care sunt neconforme, […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4000 de observatori au fost acreditati pe platforma FiecareVot.ro pentru monitorizarea procesului electoral din 2016 pâna acum, însa anul acesta organizatorii se tem ca pandemia va duce la o scadere a numarului celor care aleg sa vegheze voluntar…

- Fundația „Preot Ioan Olariu” a Parohiei Timișoara-Iosefin a donat joi 9.050 de maști in valoare de 15.000 lei pentru trei spitale timișorene: Spitalul de boli infecțioase „Victor Babeș”, Secția de Pediatrie a Spitalului Bega și Maternitatea Odobescu din Timișoara.Inițiativa aparține Parintelui…

- Imagini halucinante la New York, unul dintre cele mai afectate state ameicane de pandemia de coronavirus. Un grup de tineri a sechestrat un autobuz pentru a se filma petrecand și dansand fara maști de protecție. Imaginile au ajuns virale in mediul online.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, sambata, la Iasi, ca va solicita mai multi bani la rectificarea bugetara care se va face in perioada imediat urmatoare, precizand ca sumele sunt inca in evaluare.

- In 13 contracte si acorduri cadru facute in 4 luni, Unifarm a vandut masti, combinezoane, ochelari, alcool sanitar si dezinfectanti catre Armata de 3,89 milioane de euro. Educatia a cumparat de la Unifarm masti in valoare totala de 1,1 milioane de euro, scrie presacurata.ro. Ultimul acord de 371.000…

- Toti locuitorii din Sambateni, localitatea cu cel mai mare focar de COVID-19 din judetul Arad, au primit masti de protectie si alcool sanitar, in urma unei decizii a administratiei locale. Primarul comunei Paulis, de care apartine localitatea, a declarat ca au fost distribuite 3.000 de masti de unica…

- UNICEF a distribuit masti, dezinfectanti si materiale de informare pentru protectia impotriva infectarii cu noul coronavirus in 55 de scoli gimnaziale, profesionale si licee din judetul Bacau. "Pentru a veni in ajutorul copiilor, cadrelor didactice si parintilor, UNICEF a distribuit masti…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a anunțat ca a depus o plangere la DNA impotriva unor manageri de spitale din Cluj-Napoca, care ar fi cumparat, in plina pandemie, echipamente de protecție și maști de proasta calitate „la prețuri exorbitante”, anunța MEDIAFAX.„Astazi (miercuri - n.red.), am…