Aveți grijă unde mergeți cu copiii. Locurile de joacă sunt periculoase Atenție, parinții! In unele locuri de joaca se pot intampla tragedii. Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au inchis temporar 89 de locuri de joaca din Sectorul 1 din Bucuresti pentru mai multe nereguli, printre care lipsa protectiei pentru anumite echipamente, tobogane crapate, balansoare instabile, lipsa avertizarii fata de potentiale pericole. “In urma neregulilor constatate, au fost aplicate sanctiuni in valoare de 12.000 lei. Totodata, pentru toate cele 89 locuri de joaca administrate de ADP Sector 1 si date in exploatare in perioada 2019 -2020, a fost dispusa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Locurile de joaca au fost date in exploatare in perioada 2019-2020 și sunt administrate de Administrația Domeniului Public sector 1.In urma neregulilor constatate, au fost aplicate sancțiuni in valoare de 12.000 lei.Abaterile de la legislația in vigoare in domeniu constatata au fost:- lipsa autorizarii…

