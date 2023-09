Aveți grijă cu vine vorbiți la telefon. O nouă metodă de fraudă face victime la români Poliția avertizeaza cu privire la o noua metoda de frauda tot mai des intalnita in ultima vreme: victimele sunt sunate de diferite persoane care pretind ca sunt reprezentanții unor banci, companii de telecomunicații sau instituții guvernamentale și care solicita tot felul de informații cu caracter personal. Concret, cei sunați sunt convinși sa transmita atacatorilor date personale, bancare sau de autentificare, pe care autorii le utilizeaza in scopul comiterii altor fapte de natura penala. Aceasta metoda se numește Vishingul (voice phishing) și este o forma de inșelaciune prin care autorii apeleaza… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

