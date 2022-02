Aveți grijă ce vă doriți, că azi se realizează! Astazi, cica, se aliniaza planetele, universul, toate cele, ca sa ne fie și sa ne mearga bine. Eu va spun acuma ce spun alții, mai pricepuți, ca, in ce ma privește, nu doar ca am restante pe la chestii de genul asta, dar nici nu ma pricep, neam. Cert e ca, uite, conu’ Mercur azi nu bananaie p-aci, pe la noi, prin ograda si nici prin vietile și viețișoarele noastre. Nu e in cardasie cu vreuna, cu mai multe planete, nu zice și nu face nimic, nu e retrograd, nu joaca la cacealma, nu e pus pe șotii, nu da semne de caineala, ca alta data, ba, chiar e foarte omenos. Ce dorește inimioara noastra, el… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

