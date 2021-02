Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Timișoarei e hotarat și merge inainte cu decizia sa de a trimite membrii comunitații pentru a-l reprezenta in consiliile de administrație ale școlilor din oraș. Nu e nimic ilegal, s-a practicat in mandatul precedent și se folosește metoda și la București, spune primarul, iar interesul e major,…

- La sanatate nu va fi ”call” pentru comunitate așa cum se va intampla la consiliile de administrație ale școlilor. Pentru cele trei spitale din subordinea sa, primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a ales direct varianta profesioniștilor in domeniul medical. El a decis sa numeasca șase profesioniști din…

- Ședința de consiliu local de marți, programata la ora 17, in care ar fi trebuit ales cel de-al doilea viceprimar al orașului, a fost anulata cu doar trei ore inainte sa inceapa. Reprezentanții primariei și-au dat seama ca nu poate fi ales viceprimarul, pentru ca mai trebuie validat un mandat de consilier…