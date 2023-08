Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, pentru duminica, avertizari Cod galben si portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, in Maramures, vestul Transilvaniei, Crisana, Banat, sudul Olteniei si al Munteniei si in nord-estul Moldovei. Aici se vor inregistra temperaturi maxime de 37-39 de grade. Valul de caldura…

- Avertizarile de canicula, de tipul cod galben și cod portocaliu din Romania, au fost prelungite cu 24 de ore. Meteorologii spun ca duminica și luni valul de caldura va persista in toata țara.O avertizare cod galben este valabila duminica. In jumatatea estica a Transilvaniei, vestul și sudul Moldovei,…

- Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, valabila sambata si duminica, in toata tara. Totodata, sambata, este Cod portocaliu in Banat, cea mai mare parte a Crisanei, sudul Olteniei si al Munteniei, unde se vor inregistra pana la 38 de grade.Duminica,…

- Meteorologii anunta instabilitate atmosferica – ploi, vant puternic, grindina si descarcari electrice, pana luni dimineata, fiind in vigoare avertizari Cod galben – in Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, in cea mai mare parte a Munteniei si local la munte, respectiv Cod portocaliu – in Moldova,…

- Meteorologii au anuntat instabilitate atmosferica in mare parte din țara, pana luni dimineata. Un Cod portocaliu de vijelii puternice, averse torențiale, descarcari electrice și grindina va cuprinde Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, inclusiv județul Vrancea. Duminica, in Vrancea și in cea mai mare…

- Potrivit meteorologilor de la ANM, doua coduri de tip Galben și Portocaliu de instabilitate atmosferica și instabilitate accentuata au fost emise, in aceasta zi și valabile in intervalul 6 iulie, ora 12:00 – 7 iulie, ora 10:00, respectiv 6 iulie, ora 14:00 – 7 iulie, ora 2:00. In zonele…

- Meteorologii au emis miercuri doua alerte de instabilitate atmosferica și o informare de disconfort termic ridicat si canicula. Prima atentionare emisa de ANM este de tip Cod galben, valabila de miercuri ora 12.00 pana joi la ora 2.00 și anunța instabilitate atmosferica In Banat, Crișana, Maramureș,…

- Meteorologii au emis, vineri, 23 iunie, o noua avertizare de canicula care vizeaza, pana sambata seara, zonele de campie din țara, inclusiv municipiul București. De asemenea, un cod portocaliu și unul galben de furtuni și ploi torențiale au fost emise incepand de vineri, de la ora 19:00 și pana sambata,…