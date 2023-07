Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis Cod portocaliu de canicula in Romania. Este alerta meteo ANM, iar mai jos va prezentam zonele in care temperaturile au depașit 42 de grade Celsius. Populația din aceste zone a resimțit, de fapt, mult mai multe grade, pentru ca indicele temperatura-umezeala…

- COD GALBEN Intervalul : 17 iulie, ora 15:00 – 18 iulie, ora 06:00 Zonele afectate : local in vestul, nord – vestul, centrul țarii și in zonele montane Fenomene : instabilitate atmosferica temporar accentuata In intervalul menționat, local in vestul, nord-vestul și centrul țarii, precum și la munte…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis atentionari Cod galben si Cod portocaliu de canicula si disconfort termic ridicat, valabile luni, in toata tara. Conform prognozei de specialitate, maine va fi Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat in vest, sud, sud-est si local in centru,…

- Meteorologii au emis, astazi, avertizari Cod portocaliu și galben de canicula pentru județul Dambovița. Avertizarea Cod portocaliu este valabila pentru ziua de luni, 17 iulie. Fenomenele vizate sunt val de caldura persistent, canicula și disconfort termic accentuat. Se vor inregistra temperaturi maxime…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de canicula si disconfort termic ridicat, valabila duminica, in aproape toata tara.Conform prognozei de specialitate, in 16 iulie, valul de caldura se va intensifica si va fi canicula in vest, sud, sud-est si local in centru.…

- ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 16 iulie Fenomene vizate: val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat Zone afectate: județele Vrancea și Galați Duminica (16 iulie) valul de caldura se va intensifica și va fi canicula in sudul Moldovei. Disconfortul termic va fi…

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Ziua/luna/anul: 13-07-2023 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : MESAJ 1 AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate:…

