Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile bulgare au emis coduri de atenționare meteorologica pentru vreme severa pentru vineri și sambata. Intregul teritoriu al țarii va fi afectat de precipitații abundente sub forma de ploaie și ninsoare, insoțite de vant, atenționeaza MAE.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Slovacia, unde miercuri si joi sunt prognozate ninsori, vant si polei, in jumatatea sudica si la Bratislava.Potrivit MAE, in Slovacia se vor inregistra ninsori, rafale de vant si polei, in perioada 6-7 decembrie, in jumatatea…

- ANM a emis o noua avertizare de cod galben de viscol și ninsoare pentru mai multe județe. Meteorologii spun ca vremea ramane rece in perioada urmatoare, ca vantul va sufla cu putere, iar la rafala ar putea ajunge la 90...10 km/h. Zona care a intrat sub atenționare.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteorologica de vreme severa, valabila in perioada urmatoare, cu fenomene vizate ce includ viscol și ninsori abundente in zonele montane. Avertizarea este emisa pentru perioadele specifice și vizeaza anumite regiuni geografice. In intervalul…

- Avertizare meteo de VREME REA: Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori abundente in zona de munte Avertizare meteo de VREME REA: Cod portocaliu și galben de viscol și ninsori abundente. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți dimineața o atenționare meteo cod portocaliu de viscol…

- Teritoriul Bulgariei va fi afectat de precipitatii abundente sub forma de ploaie si ninsoare, insotite de vant, in perioada 25 - 26 noiembrie, avertizeaza Ministerul Afacerilor Externe. Autoritatile bulgare ar putea inchide unele drumuri in acest interval, iar orarul curselor aeriene ar putea fi perturbat,…

- Atenționare de ultima ora din partea Ministerului Afacerilor Externe (MAE)! Incepand de miercuri și pana joi a intrat in vigoare un cod portocaliu de vant, ploi abundente și inundații pentru cinci departamente din nordul unei vizitate țari din Europa.

- Ministerul Afacerilor Externe din Romania a emis o atenționare de calatorie in Bulgaria privitoare la punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse. Autoritațile romane avertizeaza ca vor fi timpi mariți de așteptare la PTF Giurgiu-Ruse.