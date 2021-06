Meteorologii au emis, luni, doua avertizari cod galben. O alerta anunța canicula in 22 de județe, iar alta instabilitate atmosferica in 13 județe. Bucureștiul este sub avertizare Cod galben de disconfort termic. Luni intre orele 12.00 – 22.00, in nordul Munteniei, in sud-vestul Moldovei și in zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu […] Articolul Avertizari meteo de ultima ora și pentru vestul țarii. Ce se așteapta pana la miezul nopții a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .