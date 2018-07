Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA) a instituit, vineri seara, cod portocaliu pe raurile din bazinele hidrografice Botiza și Suciu din județul Maramureș. Totodata, rauri din alte 11 județe sunt vizate de avertizari cod galben de inundații.Ministrul de Interne,…

- Coduri de inundatii in majoritatea regiunilor tarii foto: Adriana Tudose / RRA Bazinele hidrografice din majoritatea regiunilor sunt, pâna mâine la prânz, sub incidenta unei avertizãri "Cod Galben" de inundatii. În plus, râurile din jumatatea…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a actualizat, duminica, avertizarea Cod portocaliu de inundatii si depasiri ale Cotelor de aparare, emisa vineri, pe care a extins-o pana marti la miezul noptii pe rauri din 24 judete. Conform hidrologilor, in intervalul 8 iulie, ora…

- Reprezentantii Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) au emis, duminica, o atentionare cod portocaliu de inundatii pe rauri din 24 de judete, valabila pana marti noaptea, urmand sa fie depasite cotele de atentie.

- Avertizari de inundații actualizate foto: Adriana Tudose/ RRA Hidrologii au actualizat avertizarile de inundații. Este Cod Portocaliu pâna la ora 16.00 pe Olt - sector aval la confluența cu Râul Negru, pe raza județelor Covasna și Brașov Cod Portocaliu este…

- Inundații in 285 de localitați din 35 de județe dupa ploile abundente foto: Adriana Tudose/ RRA În ultimele 5 zile au fost afectate de inundații 285 de localitați din 35 de județe dupa ploile abundente. Premierul Viorica Dancila, care a vizitat zone inundate din județele…

- Inundatii la Buzau, Ramnicu Sarat si in 8 localitati din J.Braila foto: Adriana Tudose / RRA Precipitatiile abundente au creat ieri probleme în unele zone din tara. În orasele Buzau si Râmnicu Sarat pompierii au intervenit pentru a evacua apa din curtile si…