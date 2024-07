Avertizări de vreme severă în România: Val de caniculă, urmat de furtuni puternice Meteorologii au emis, marți dimineața, o avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica, valabila in mai mult de jumatate de tara in urmatoarele 24 de ore. In vigoare este și un Cod galben de canicula pentru cea mai mare parte a Munteniei si Moldovei, precum si sud-vestul Dobrogei. O avertizare meteorologica Cod galben, valabila in intervalul […] The post Avertizari de vreme severa in Romania: Val de canicula, urmat de furtuni puternice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

