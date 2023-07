Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis o serie de avertizari meteo valabile din 06 iulie, ora 14 pana pe 07 iulie, ora 2. Fenomenele vizate sunt averse torențiale, grindina, intensificari ale vantului, vijelii și grindina.

- Meteorologii au emis joi doua avertizari Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și vijelii pentru cea mai mare parte din țara. In același timp, in sudul și estul țarii va fi canicula, cu temperaturi care vor fi cuprinse intre 33 și 37 de grade. Joi de la ora 12.00 și pana vineri, la ora […] Articolul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari cod galben de vreme rea pentru mai multe zone ale țarii. Potrivit meteorologilor, astazi, intre orele 12:00 și 18:00, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari electrice, averse torențiale,…

- Meteorologii au emis joi doua coduri galbene de ploi torențiale insoțite de descarcari electrice, grindina și vijelii pentru 13, respectiv 17 județe. Prima avertizare e valabila joi intre orele 12.00 – 21.00. Local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin descarcari…

- Meteorologii au emis o avertizare meteo Cod galben de ploi torențiale, vijelii, descarcari electrice și grindina, ce vizeaza 31 de județe ale țarii, inclusiv o parte a județului Cluj.Avertizarea meteo Cod galben este valabila in intervalul 26 mai, ora 12:00, 26 mai, ora 23:00.In intervalul mentionat,…

- 24 mai| Avertizare COD GALBEN de furtuna in Alba. Ploi, descarcari electrice, vijelii și grindina Meteorologii ANM au emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabil in Alba și alte județe din țara in intervalul 24 mai ora 12.00 pana la ora 23.00. In intervalul menționat…

- COD GALBEN de FURTUNA in Alba, pana la ora 15.45: Averse, descarcari electrice, vant puternic și grindina. Localitațile vizate COD GALBEN de FURTUNA in Alba, pana la ora 15.45: Averse, descarcari electrice, vant puternic și grindina. Localitațile vizate Meteorologii ANM au emis duminica, 21 mai, o avertizare…

- COD GALBEN de FURTUNA in Alba, pana la ora 15.00: Averse, descarcari electrice, vant puternic și grindina. Localitațile vizate COD GALBEN de FURTUNA in Alba, pana la ora 15.00: Averse, descarcari electrice, vant puternic și grindina. Localitațile vizate Meteorologii ANM au emis luni 8 mai, o avertizare…