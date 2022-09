Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul german Olaf Scholz a apreciat luni ca Romania indeplinește criteriile de aderare la Spatiul Schengen

INHGA a emis, duminica, mai multe atentionari Cod galben de inundatii pentru raurile mici din mai multe județe

Meteorologii au emis noi avertizari de canicula și furtuni. Codul portocaliu de instabilitate atmosferica a fost extins in nord-vest, iar vremea va continua sa fie capricioasa și maine. Sudul țarii este, pe de alta parte, sub un cod galben de canicula.

Meteorologii au emis, astazi, mai multe atenționari de tip cod Galben și Portocaliu de canicula, valabile pentru zilele urmatoare

Caldura și disconfortul termic ridicat vor afecta, in perioada urmatoare, mai multe zone ale țarii. Meteorologii au emis, miercuri, avertizari COD GALBEN și PORTOCALIU, dar și o prognoza speciala pentru Capitala. Pentru ziua de miercuri, 21 iulie, va fi in vigoare o atenționare COD GALBEN de canicula…

Temperaturi ridicate urmate de vijelii și grindina. Sunt in vigoare mai multe coduri de canicula, dar și de furtuni.

Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis trei avertizari

Romania va fi lovita de un val de aer tropical.