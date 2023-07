Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica o avertizare Cod portocaliu de vijelii si grindina valabila pana luni dimineata la ora 10:00 in zonele montane, in vestul Transilvaniei si in nord-vestul Moldovei.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica, 30 iulie, noi avertizari cod portocaliu și galben de vreme instabila, incepand de duminica, 30 iulie, de la ora 12.00 și pana luni, 31 iulie, la ora 10.00. O prima avertizare cod portocaliu de ploi și vijelii vizeaza zonele montane, vestul Transilvaniei…

- Trei sferturi din tara este vizata de o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica, incepand de sambata seara pana duminica dimineata, informeaza Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Conform prognozei de specialitate, in intervalul 22 iulie, ora 19:00 - 23 iulie, ora 10:00, in judete…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare de tip Cod Portocaliu care cuprinde si partea de nord a judetului Prahova. Intervalul de valabilitate: 6 iulie, ora 14.00 – 7 iulie, ora 2.00. In zona de munte, sudul Banatului, nordul Crișanei, Maramureș, vestul și estul Transilvaniei, centrul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteorologica de COD GALBEN, valabila pentru cea mai mare parte a țarii, inclusiv județul Cluj. Astfel, in intervalul 2 iulie, ora 12:00 – 2 iulie, ora 23:00, in zona de munte, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, sudul Banatului,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, sambata, doua atenționari de cod galben și cod portocaliu de ploi torențiale, grindina și vijelii. COD GALBEN Interval de valabilitate: 10 iunie, ora 10 – 10 iunie, ora 23 In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis duminica dimineața o atenționare de furtuni cu ploi torențiale, vijelii și grindina valabila pentru jumatate de țara. Codul galben de furtuni intra in vigoare la ora 12:00 și este valabil pana la ora 23:00.