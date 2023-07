Avertizări de inundaţii în mai multe zone ale țării Mare parte din tara se afla sub incidenta unor avertizari de inundatii, fiind vizate 18 bazine hidrografice, informeaza Rador. Astfel, pana la ora 12:00 este activ un cod portocaliu pentru cursuri de apa din judetele Maramures, Hunedoara, Arad si Timis. CITESTE SI Avertizare meteorologica: cod roșu de vreme severa in mai multe județe din țara 01:30 1262 BREAKING NEWS Alerta - Vine urgia in trei județe din Romania: Cod ROȘU de vijelie și ploi torențiale / Zonele afectate 21/07/2023 10084 BREAKING NEWS Cod Roșu de vreme rea in județul Arad: Avertizarea este valabila pe parcursul urmatoarei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro CITESTE SI Avertizare meteorologica: cod roșu desevera in mai multe județe din țara 01:30 1262NEWS- Vine urgia in trei județe din: Cod ROȘU de vijelie și ploi torențiale /afectate 21/07/2023 10084NEWS Cod Roșu derea in județuleste valabila pe parcursul urmatoarei…

Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au emis vineri avertizari Cod portocaliu de inundații pentru rauri din patru județe și Cod galben pentru rauri din 27 de județe. Avertizarea Cod portocaliu vizeaza rauri din bazinele hidrografice: Iza, Lapus (judetul Maramures), Crisul Alb (judetele: Hunedoara si Arad), Mures (judetele: Hunedoara…

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 12 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad și Timiș.In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate…

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica valabila in 12 județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Botoșani, Suceava, Bistrița-Nasaud, Maramureș, Satu Mare, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Hunedoara, Arad și Timiș.In aceste zone vor fi perioade cu instabilitate…

- Hidrologii au emis Cod Roșu de inundații in sud - vestul și vestul țarii, pana sambata. Cod Portocaliu și Cod Galben pe rauri din 24 de bazine hidrografice.De asemenea, Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod Roșu și Cod Portocaliu de furtuni, tot in aceleași zone ale țarii. CITESTE…

- Meteorologii au emis o atentionare de tip Cod Rosu valabil in intervalul 12 iunie, ora 20.00 ndash; 13 iunie, ora 08.00. Zone afectate sunt judetele Mehedinti si Gorj si zona de munte a judetelor Carasndash;Severin, Valcea si Hunedoara. In judetele Mehedinti si Gorj si in zona de munte a judetelor Carasndash;Severin,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare Cod portocaliu de viituri, ce vizeaza cinci bazine hidrografice, respectiv un Cod galben de inundatii, valabil pe rauri din 15 judete.Astfel, in intervalul 9 iunie, ora 15:00 – 10 iunie, ora 12:00, va fi valabil Codul…

- Hidrologii au emis marți, 30 mai, o avertizare cod portocaliu de viituri, ce vizeaza rauri din judetele Bihor, Arad, Hunedoara, Timis și Caras Severin. Alerta hidrologica este valabila pana miercuri, 31 mai. Rauri din alte județe se afla sub alerta de cod galben.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, marți, doua alerte de vreme rea. Una este de tip Cod portocaliu și estimeaza averse torențiale și grindina in patru județe: Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara și Arad. In București se anunța vreme frumoasa și calda. Marți intre orele 11.00 și 23.00 este Cod…