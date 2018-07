Stiri pe aceeasi tema

- Inundații in 285 de localitați din 35 de județe dupa ploile abundente foto: Adriana Tudose/ RRA În ultimele 5 zile au fost afectate de inundații 285 de localitați din 35 de județe dupa ploile abundente. Premierul Viorica Dancila, care a vizitat zone inundate din județele…

- Hidrologii au instituit, luni, o avertizare Cod portocaliu de inundatii pe rauri din trei judete, valabila pana marti dupa-amiaza si Cod galben pe rauri din opt judete pana marti noapte. Potrivit I...

- Hidrologii au prelungit pana luni la ora 16.00 avertizarea cod portocaliu de inundatii. Avertizarea este in vigoare pentru rauri din județele Harghita, Covasna, Brasov, Neamt, Bacau, Vrancea, Galati, Botosani si Iasi.

- Hidrologii au emis un cod portocaliu de inundatii si pentru judetul Bistrita-Nasaud, valabil pana la ora 02.00, interval in care vor fi scurgeri importante pe versanti, torenti si viituri. Trei judete - Covasna, Brasov si Bacau - raman sub avertizare cod rosu de inundatii pana la ora 24.00, transmite…

- Hidrologii au emis cod rosu de inundatii, sâmbata dimineata, pe râurile din bazinele hidrografice Târlung – bazin mijlociu si inferior, în judetele Brasov si Covasna, fenomene periculoase putând sa se

