Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau calatoresc in Republica Croatia ca prognozele meteorologice pentru perioada 2 6 august 2018 indica o crestere semnificativa a temperaturilor, fapt ce a determinat emiterea unui cod rosu de canicula pentru regiunile…

- In Republica Elena, Secretariatul General de Protectie Civila grec avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii pentru urmatoarele regiuni: insulele din nordul Marii Egee (Lesvos, Chios, Samos, Ikaria); Grecia Centrala (inclusiv insulele Evia, Skyros); peninsula Attica. In Republica Croatia,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila grec avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii pentru urmatoarele regiuni: insulele din nordul Marii Egee Lesvos, Chios,…

- Ambasada Romaniei la Atena continua monitorizarea cu atentie a evolutiei evenimentelor produse pe teritoriul Greciei si mentine permanent contactul cu Celula de Criza activata la nivelul MAE elen, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, in functie de solicitari. ”Conform datelor comunicate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani ca, in conformitate cu informatiile publicate de compania aeriana Ryanair, in 25 si 26 iulie ar urma sa aiba loc o greva a personalului aviatic, care ar putea afecta unele zboruri dinspre si catre Italia, precum si programul de zbor al…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu informatiile distribuite de Agentia Meteorologica nipona, majoritatea prefecturilor din partea de vest a tarii se afla sub atentionare de ploi abundente si…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. Prin decizia de vineri, care a venit in urma epuizarii tuturor cailor de atac, șeful statului este scos din procedura…

- Cetatenii europeni prezenti in Regatul Unit vor putea sa inceapa sa se inregistreze din toamna pentru a obtine un titlu de sejur permanent dupa Brexit, a anuntat joi Guvernul britanic, angajandu-se sa faca aceasta procedura "cat mai simpla posibil", relateaza