Avertizări de caniculă în România. Codul galben devine portocaliu în weekend, când se vor atinge și 40 de grade Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, doua avertizari Cod galben și Cod portocaliu de canicula valabile in urmatoarele zile in mai multe zone din țara. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de joi, in Banat, Crisana, Oltenia si in sud-vestul Transilvaniei si al Munteniei vremea va fi caniculara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse in […] The post Avertizari de canicula in Romania. Codul galben devine portocaliu in weekend, cand se vor atinge și 40 de grade appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cod portocaliu de caldura pe 22 si 23 iulie Foto radiotimisoara. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de canicula, valabila pe parcursul acestei zile în 12 judete, respectiv alerte Cod galben si Cod portocaliu de temperaturi ridicate si disconfort…

- Meteorologii au emis mai multe avertizari meteo care anunta temperaturi extreme in urmatoarele zile. Disconfortul termic va fi unul accentuat. Prima atentionare meteorologica de tip Cod Galben vizeaza ziua de maine, 21 iulie, iar fenomenele vizate: canicula si disconfort termic ridicat. In Banat, Crisana,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN de instabilitate atmosferica temporar accentuata pentru intervalul 8 iulie, ora 12:00 – 8 iulie, ora 23:00. „In intervalul menționat, local in Oltenia, Dobrogea, sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei și in nord-vestul…

- Administrația Nationala de Meteorologie a actualizat, marți, avertizarile cod galben și portocaliu de ploi torențiale, grindina și vijelii, dar și alerta de canicula și disconfort termic. In intervalul 5 iulie, ora 12:00 – 6 iulie, ora 20:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata,…

- ANM a modificat prognoza meteo. A fost emis un cod galben de canicula, urmat de un cod portocaliu de vijelii, valabile in urmatoarele ore in mai multe zone ale țarii. Administratia Nationala de Meteorologie a emis un Cod galben de caldura și disconfort termic și unul de instabilitate atmosferica accentuata,…

- Meteorologii au emis sambata, 4 iunie, o avertizare cod galben de ploi torențiale și grindina in nordul, centrul și vestul țarii, valabila de la ora 12.00, pana duminica, ora 3.00.„In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin frecvente descarcari…

- Administratia Nationala de Meteorologie ANM a emis, sambata, avertizari Cod portocaliu si Cod galben de ploi abundente si vijelii, valabile in aproape toata tara, pana luni dimineata.ANM anunta ca in intervalul 28 mai, ora 12:00 30 mai, ora 10:00, va intra in vigoare un Cod portocaliu de instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi doua avertizari meteo de instabilitate atmosferica. Potrivit ANM, in intervalul 17 mai, ora 14 18 mai, ora 06 vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crisana, Oltenia si local in Transilvania si Muntenia.Vor fi averse ce…