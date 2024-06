Care este LOCUL tau in LUME? Luna plina in Capricorn (22 Iunie 2024)

Luna plina in Capricorn din 22 Iunie pune reflectorul pe cariera, pe locul nostru in lume, pe dorintele si aspiratiile noastre in materie de profesie. Fiind vorba despre Capricorn, ne putem gandi la relatia cu autoritatea. Fie ca este vorba despre relatia cu autoritatea… [citeste mai departe]