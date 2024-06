Avertizari de canicula Cod Portocaliu in Alba și alte zone din țara pana duminica, 23 iunie. Cod Roșu in 8 județe și București Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat avertizarile de canicula. Județul Alba se afla sub Cod Portocaliu vineri și sambata, iar duminica trece pe Cod Galben de temperaturi ridicate. Insa alte opt județe din țara și București se vor afla sub alerta Cod Roșu de caldura. De asemenea, sunt anunțate furtuni, sambata și duminica. Cod […] Citește Avertizari de canicula Cod Portocaliu in Alba și alte zone din țara pana duminica, 23 iunie. Cod Roșu in 8 județe…