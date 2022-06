Avertizări de căldură excesivă Avertizari de caldura excesiva Foto: wikipedia.org Sunt în vigoare un cod portocaliu de canicula pentru vestul și nord-vestul țarii și unul galben de caldura și disconfort termic ridicat pentru restul teritoriului. Maximele se vor încadra astazi între 30 și 38 de grade. Vreme caniculara și la București, unde a fost prognozata o maxima de 35 de grade. Acum în capitala sunt 34 de grade și 755 mm coloana de mercur presiune atmosferica.

Etichete (ii)caniculacaldura

