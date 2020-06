Avertizări cu cod roșu de ploi Avertizari cu cod roșu de ploi Foto: ISU Meteorologii au emis și duminica mai multe avertizari cu cod roșu de ploi torențiale. Au fost vizate localitați din județe Galați, Vrancea, Bacau, Vaslui și Suceava. Ce probleme au provocat ploile, aflam de la Mihaela Mihai: "În județul Suceva pompierii militari au intervenit pentrui evacuarea apei în mai multe curți și beciuri din Sucevița, Vicovul de Sus și Vatra Dornei. Pompierii au fost chemați sa stinga și un incendiu produs din cauza unui trasnet, care a lovit o casa din satul Țibeni. În județul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

