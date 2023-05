Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii anunța un nou Cod Galben de vreme rea valabil și pentru zona noastra pana la ora 23. Acesta este urmat, potrivit hidrologilor, de inundații. Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis un cod galben de inundații pe rauri din mai multe județe din Romania, inclusiv Cluj.…

- COD GALBEN de inundații in Alba, pe raul Arieș, pana luni noaptea, ora 24.00: Cotele de atenție, depașite din cauza ploilor Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis luni 22 mai 2023, o alerta de cod galben de inundații pentru județul Alba, valabil pana luni noaptea, la ora 24:00.…

- COD GALBEN de INUNDAȚII,valabil pana pe 19.04.2023, ora 12:00,Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis un mesaj The post COD GALBEN de INUNDAȚII,valabil pana pe 19.04.2023, ora 12:00 first appeared on Partener TV .

- Mai multe rauri din bazinul hidrografic Jijia, din județele Botosani si Iasi vor intra, pentru urmatoarele 48 de ore, sub cod galben de inundatii, a anuntat, luni, Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), viituri fiind așteptate și pe raurile din județele Tulcea și Constanța.

- Hidrologii au emis, luni, o avertizare cod portocaliu de inundatii pentru rauri din doua judete si o alta alerta cod galben pentru rauri din 13 judete, valabile pana miercuri noapte. Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie,…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, sambata, o atentionare Cod galben de inundatii pentru rauri din 12 bazine hidrografice, valabila pana luni la amiaza.

- Atenționari COD GALBEN de inundații in ALBA și alte zone din țara, pana duminica, 12 martie. Cod Portocaliu in 4 județe Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, avertizari de inundații, Cod Galben și Cod Portocaliu, valabile pana duminica, 12 martie. INHGA a…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundatii pentru rauri din cinci judete si o alta alerta Cod galben pentru rauri din 16 judete, valabile pana vineri și sambata noapte. Hidrologii anunța scurgeri importante pe versanti, torenti…