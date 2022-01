Avertizări ANM de vânt, burniță și polei Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant, burnita si polei valabile in orele urmatoare in zone din cinci judete.Pana la ora 10:00, in judetele Maramures, Cluj, Satu Mare si Salaj se va semnala burnita care local depune polei.Pana la ora 12:00, in judetul Gorj (zona de munte) se vor semnala, local, intensificari ale vantului cu rafale de peste 70-80 km/h, spulberand zapada sau viscolind ninsoarea.Avertizarile de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioada de maximum 6 ore. Vezi aici prognoza meteorologica… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

