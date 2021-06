Avertizări ANM: Cod galben de furtuni și disconfort termic Meteorologii au emis, luni, doua avertizari Cod galben. O alerta anunța canicula in 22 de județe, iar alta, instabilitate atmosferica in 13 județe. Bucureștiul este sub avertizare Cod galben de disconfort termic. Luni intre orele 12.00 – 22.00, in nordul Munteniei, in sud-vestul Moldovei și in zona Carpaților Orientali și Meridionali vor fi perioade cu […] The post Avertizari ANM: Cod galben de furtuni și disconfort termic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

