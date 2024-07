Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO: Masuri luate de autoritațile din Alba pe timp de canicula. Puncte de prim-ajutor și hidratare. Recomandari pentru locuitori Masuri luate de autoritațile din Alba pe timp de canicula. Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba a anunțat ca au fost deschise trei puncte de prim-ajutor și 25 de puncte…

- Peste 1.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne vor acționa, suplimentar fața de dispozitivele curente, pe litoralul romanesc pentru un sezon estival in siguranța.Din dispoziția conducerii MAI, incepand din acest sfarșit de saptamana, in stațiunile de la malul Marii Negre vor fi detașate…

- Grecia traverseaza cel mai timpuriu val de canicula din istorie. Temperaturile au depașit 43 de grade Celsius pentru a doua saptamana consecutiv, iar autoritațile fac apeluri repetate adresate mai ales turiștilor. Trei oameni au murit, iar alți 3 sunt, in continuare, cautați dupa ce au disparut, cu…

- MASURILE luate de insituțiile din Alba pentru perioada de canicula și disconfort termic accentuat MASURILE luate de insituțiile din Alba pentru perioada de canicula și disconfort termic accentuat La nivelul județului Alba a fost convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența de catre Prefectul…

- Autoritatile din judetul Hunedoara sunt in alerta dupa ce a fost semnalata posibila inecare a unei persoane in „Barajul mare”, de la Santamaria Orlea, langa orașul Hațeg. Misiunea de cautare este in desfasurare. „Se intervine cu un echipaj de scafandri și alți 3 subofițeri, de la Deva, dar și cu 2 autospeciale…

