Avertizarea cod galben de viscol și vânt, prelungită. Care sunt zonele vizate. Meteorologii au emis vineri, 24 februarie, o avertizare cod galben de ninsori și viscol, valabila pentru 12 județe, incepand de la ora 12.00, pana sambata, la ora 16.00. De asemenea, a fost prelungita avertizarea cod portocaliu de viscol pentru zona inalta a județului Cluj pana sambata, la ora 15.00.Avertizarea cod galben de ninsori și viscol vizeaza județele sau zone din Maramureș, Bistrița-Nasaud, Suceava, Mureș, Harghita, Neamț, Bihor, Cluj, Alba, Arad, Hunedoara și Caraș-Severin.Avertizare cod galben de ninsori și viscol, valabila pana sambata, la ora 16.00. Foto ANMIn intervalul menționat,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANM a emis o informare meteo valabila de vineri, de la ora 20.00, pana luni la ora 12.00. Ploile cuprind toata țara, iar la altitudini mai mari de 1.500 de metri va fi lapovița și ninsoare. Totodata, 13 județe se vor afla sub Cod galben de ninsori și viscol. Potrivit informarii meteo, aria precipitațiilor…

- Meteolorogii de la ANM anunța, incepand de vineri seara, ploi in aproape toata țara. In Capitala, vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada. Dar, in vest, nord si centru, dar si la munte precipitatiile se vor transforma in ninsori, incepand din noaptea de sambata spre duminica. In 13 judete…

- ANM a emis o informare insoțita de o atenționare meteo valabile din aceasta seara și pana duminica. Astfel ca, se vor inregistra ploi insemnate cantitativ, in cea mai mare parte a țarii, iar in 13 judete din Crisana, Banat, Maramures, nordul Transilvaniei si zona montana, o avertizare de…

- Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), in intervalul 19 februarie, ora 12:00 - 20 februarie, ora 12:00, Codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Tisa - sector aferent S.H. Valea Viseului, Viseu, Iza, Lapus (judetul Maramures), Tur (judetul Satu…

- Administrația Naționala de Hidrologie a emis o informare hidro, vizate fiind mai multe cursuri de apa inclusiv din județul Maramureș. Sunt așteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale si cresteri de debite si niveluri…

- Potrivit hidrologilor, in intervalul 18 februarie, ora 16:00 - 20 februarie, ora 12:00, pe fondul valabilitatii Codului portocaliu se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale Cotelor de aparare, pe raurile…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ninsori moderate si intensificari ale vantului pentru cea mai mare parte a tarii si o atentionare Cod galben de ninsori insemnate cantitativ si viscol la munte, in 26 de judete, ambele valabile pana duminica dupa-amiaza.Potrivit…

- Hidrologii au emis sambata o noua avertizare Cod galben și portocaliu de viituri, valabila de sambata ora 14.00 pana luni la pranz pe rauri din 17 județe.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) anunța scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile…