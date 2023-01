Meteorologii au actualizat, sambata, avertizarea de vreme rea si anunta ca judetele Vrancea, Buzau si zona de munte a judetelor Prahova, Dambovita si Arges ies de sub Codul portocaliu. In mai multe judete, insa, se mentine Codul galben de ninsori moderate cantitativ si viscol. Potrivit ANM, de la ora 14.00, judetele Vrancea, Buzau si zona […] The post Avertizarea ANM de ninsori abundente si viscol, prelungita. Care sunt zonele vizate de Codul galben appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .