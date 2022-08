Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza pe DN68A, in Timiș. „Un barbat in varsta de 49 de ani a condus un autoturism pe DN68A, dinspre Lugoj inspre Traian Vuia, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și am intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 27 […] Articolul…

- Localitati din judetul Timis sunt vizate, in ora urmatoare, de o atentionare nowcasting Cod galben de averse si intensificari ale vantului, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, potrivit Agerpres.Pana la ora 20, in localitatile Lugoj, Faget, Costeiu, Nadrag, Gavojdia, Bethausen, Victor…

- Specialiștii Centrului Național de Prognoze Hidrologice atenționeaza ca astazi și maine sunt posibile cresteri rapide ale nivelului apei, care necesita o vigilența sporita in cazul desfașurarii unor activitați expuse la inundații. In acest context sunt vizate unele cursuri de apa din urmatoarele bazine…

- Duminica neagra pe șoselele județului. Un barbat, in varsta de 73 de ani, a condus duminica in jurul orei 8.30 un autoturism pe DJ 592 D, dinspre Lugoj, inspre Jabar, iar la un moment dat a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a rasturnat in afara parții carosabile. In urma impactului…

- O femeie de 42 de ani a fost ranita in urma unui accident petrecut la limita dintre judetele Timis si Caras- Severin. Oamenii legii au anuntat ca cinci persoane se aflau in masina insa doar una a avut nevoie de investigatii medicale complexe. “Un barbat, in varsta de 54 de ani, a condus un autoturism…

- Meteorologii au emis, vineri, trei avertizari de Cod portocaliu pentru mai multe localitați din Timiș. In urma ploii insoțite de vant puternic, pompierii de la ISU Timiș au intervenit la opt apeluri primite prin numarul unic de urgențe 112.

- Azi, 8 iunie, de la ora 17.30 (Digi Sport 1), stadionul „Viorel Mateianu” din Baia Mare va gazdui returul finalei barajului de promovare in Liga 2 dintre CS Minaur si CS Hunedoara. In tur, oaspetii de azi s-au impus cu scorul de 2-1. Chiar daca hunedorenii pleaca cu prima sansa la accederea in esalonul…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis, sambata, mai multe avertizari de fenomene hidrologice imediate vizand scurgeri importante pe versanti, torente si paraie, viituri rapide pe mai multe cursuri de apa, in contextul ploilor torentiale anuntate pentru mai multe judete.…